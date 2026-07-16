Гендиректор BlackRock: проблема избыточного плеча в биткоине во многом решена

Глава BlackRock Ларри Финк заявил, что проблемы избыточного кредитного плеча, ранее преследовавшие биткоин, во многом остались позади после масштабной рыночной встряски, что привело к росту стабильности на криптовалютном рынке.
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