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Гендиректор BlackRock: проблема избыточного плеча в биткоине во многом решена

Глава BlackRock Ларри Финк заявил, что проблемы избыточного кредитного плеча, ранее преследовавшие биткоин, во многом остались позади после масштабной рыночной встряски, что привело к росту стабильности на криптовалютном рынке.

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