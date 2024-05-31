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"Волчанск - всё": Внезапное продвижение "Севера" под Харьковом. Котёл готов. Элитный спецназ ГУР идёт в плен - источники

"Волчанск - всё": Внезапное продвижение "Севера" под Харьковом. Котёл готов. Элитный спецназ ГУР идёт в плен - источники

Военкоры заявили, что в Волчанске под Харьковом был взорван последний мост – ВСУ оказались в полном котле – внезапное продвижение группировки "Север": "Волчанск - всё".

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Хорошие пришли вести! ГУР как и другие не прочь и в плен пойти, но как перенесёт это Буданов. Видимо как всегда что не будь набрешут, а Западу и США остаётся только скушать! Наши воины молодцы, слава ваша из веков. В кремле 100 -ий герой просился на СВО, отдал честь и что то доложил Путину!
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