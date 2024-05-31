"Волчанск - всё": Внезапное продвижение "Севера" под Харьковом. Котёл готов. Элитный спецназ ГУР идёт в плен - источники

ГБ

Геннадий Бережнов

Хорошие пришли вести! ГУР как и другие не прочь и в плен пойти, но как перенесёт это Буданов. Видимо как всегда что не будь набрешут, а Западу и США остаётся только скушать! Наши воины молодцы, слава ваша из веков. В кремле 100 -ий герой просился на СВО, отдал честь и что то доложил Путину!