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Балогун — об отмене дисквалификации: «Я был счастлив вернуться, но понял, что это вызовет споры»

Нападающий сборной США Фоларин Балогун рассказал, как отреагировал на решение дисциплинарного комитета ФИФА приостановить его дисквалификацию после удаления в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против сборной Боснии и Герцеговины (2:0).

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