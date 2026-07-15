Нападающий сборной США Фоларин Балогун рассказал, как отреагировал на решение дисциплинарного комитета ФИФА приостановить его дисквалификацию после удаления в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против сборной Боснии и Герцеговины (2:0).