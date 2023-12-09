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Ярослав Нилов показал клип на собственную песню в День героев Отечества

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в субботу, 9 декабря, в своем Telegram-канале опубликовал пост, в котором рассказал о завершении работы над песней его сочинения.

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