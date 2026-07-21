Госдума приняла закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав

Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, устанавливающий в России комплексные правила обращения цифровых валют и цифровых прав, майнинга, а также деятельности участников этого рынка.
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