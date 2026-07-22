Полицейские Татарстана навестили подшефных в Чистопольском детском доме

На этот раз сотрудники Информационного центра, ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения» совместно с сотрудниками Отдела мобилизационной подготовки и мобилизации МВД по Республике Татарстан посетили подшефный Чистопольский детский дом.
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