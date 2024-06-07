Родственники пациентов реанимации в Москве будут получать СМС-оповещения

Проект запущен в пилотном режиме Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам соцразвития, в ходе Петербургского международного экономического форума сообщила о том, горожане могут узнать о самочувствии члена семьи, который находится в реанимации, с помощью нового сервиса.
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