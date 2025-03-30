Лидер "Зеленых" Хассельман в Германии заявила о "друзьях Путина" в партии Мерца

Председатель фракции "Зеленых" в бундестаге Бритта Хассельман раскритиковала нескольких членов победившего на выборах блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) за "неоднозначные высказывания" о России и заявила, что они не должны играть какую-либо роль в коалиционных переговорах о формировании нового правительства.