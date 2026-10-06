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Вечерний Новосибирск

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Сибиряков предупредили об ипотечной схеме аферистов на 60 миллионов

Сибиряков предупредили об ипотечной схеме аферистов на 60 миллионов

Как сообщает издание «KazanFirst» со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Татарстан, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции выявили крупную аферу в сфере индивидуального жилищного строительства.

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