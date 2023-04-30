10 фактов о «короле всех плодов» гранате

Гранат любят почти все, но из-за проблем его очистки многие люди не включают гранаты в свой рацион. А зря! Недаром на Востоке гранат называют королём всех плодов, ведь он удивительным образом защищает нас от болезней, укрепляя иммунную систему.
Гранат любят почти все, но из-за проблем его очистки многие люди не включают гранаты в свой рацион. А зря! Недаром на Востоке гранат называют королём всех плодов, ведь он удивительным образом защищает нас от болезней, укрепляя иммунную систему.
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