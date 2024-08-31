Мощный Ultra, но не флагман. Vivo T3 Ultra получит 120-герцевый экран, аккумулятор емкостью 5500 мАч и защиту IP68

Vivo готовится представить смартфон T3 Ultra, но характеристики этого устройства уже раскрыты. Вопреки названию, Vivo T3 Ultra флагманом не станет, но по ряду параметров он будет даже лучше иных флагманов.
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