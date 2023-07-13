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Политолог Миршаймер: Украина потеряет обширные территории и станет «государством-обрубком»

Политолог Миршаймер: Украина потеряет обширные территории и станет «государством-обрубком»

Украинский конфликт закончится победой России, а Украина потеряет большие территории и превратится в «государство-обрубок».

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Комментарии
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Т
Таиса
У Украины нет границ, по сути она до сих пор в составе России, просто мы с уважением относились к украинцам и считали, что они могут спокойно строить  и жить рядом как суверенная  республика. Но это же продажный народ. Им, хохлам, надо отомстить, продать и выдать это за благородную месть. Вряд ли их уважают за границей за это.
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