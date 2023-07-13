Политолог Миршаймер: Украина потеряет обширные территории и станет «государством-обрубком»

Т

Таиса

У Украины нет границ, по сути она до сих пор в составе России, просто мы с уважением относились к украинцам и считали, что они могут спокойно строить и жить рядом как суверенная республика. Но это же продажный народ. Им, хохлам, надо отомстить, продать и выдать это за благородную месть. Вряд ли их уважают за границей за это.