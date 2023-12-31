Забайкалье поставило в 2023 году рекорд по новым предприятиям среди регионов ДФО

Забайкальский край показал высокие темпы экономического развития в 2023 году. По данным регионального министерства экономического развития, в крае открылось больше новых предприятий, чем в любом другом регионе Дальневосточного федерального округа.
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