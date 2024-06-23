Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Хайп, хайп, хайп! , а по выходу...

Хайп, хайп, хайп! , а по выходу...

Еще 18го июня - Матери российского бойца вернули аннулированное из-за ошибки гражданство Мои краснодарские коллеги вручили новый паспорт Татьяне Луценко – матери нашего бойца, находящегося на СВО.

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Комментарии
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Алекс Сэм
А если бы не было этой статьи, то ошибку так бы не исправили?
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2 час.
ВС
Валентин Симоньянц
Это не халатность, а как и в случае в Екатеринбурге с непредоставления гражданства этническим руссим из Казахстана, имеющим родственников и бойца в СВО и  выдворением  сознательное вредительство,чтобы вызвать отторжение действующей власт и в стране. Эти чинуши - враги народа!
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1 час.
Сергей Кандауров
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН с эти вердиктом! От души БЛАГОДАРЮ!!!!!            Сцуко, некоторым лишь бы хайп словить, не брезгуют и протухшими новостями!
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53 мин.

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