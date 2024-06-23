Хайп, хайп, хайп! , а по выходу...

Алекс Сэм А если бы не было этой статьи, то ошибку так бы не исправили?

ВС Валентин Симоньянц Это не халатность, а как и в случае в Екатеринбурге с непредоставления гражданства этническим руссим из Казахстана, имеющим родственников и бойца в СВО и выдворением сознательное вредительство,чтобы вызвать отторжение действующей власт и в стране. Эти чинуши - враги народа!