Что станет с организмом от ежедневного распития алкоголя

Биолог Александр Созыкин рассказал, что станет с организмом, если каждый день употреблять алкоголь. По его словам, основной удар от горячительных напитков примет на себя нервная система и печень.
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