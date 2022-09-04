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Директор института ВШЭ объяснила особенности составления статистики по заболевшим COVID-19

Директор института ВШЭ объяснила особенности составления статистики по заболевшим COVID-19

Статистика заразившихся коронавирусом в городах России зависит от многих факторов. Например, на нее влияют графики работы лабораторий и готовность людей к сдаче анализов, отметила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

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