Директор института ВШЭ объяснила особенности составления статистики по заболевшим COVID-19

Статистика заразившихся коронавирусом в городах России зависит от многих факторов. Например, на нее влияют графики работы лабораторий и готовность людей к сдаче анализов, отметила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.
Статистика заразившихся коронавирусом в городах России зависит от многих факторов. Например, на нее влияют графики работы лабораторий и готовность людей к сдаче анализов, отметила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.
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