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Военные новости ★ спецоперация

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🇷🇺 Асы в небе🇷🇺 ⚠️ Кадры боевой работы штурмовой авиации "Шариков" ВКС РФ в зоне проведения спецоперации💪 #ВСРФ #СВО #Россия #Авиация.

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