Бобровский выиграл серию плей-офф во 2-й раз в карьере. Он отразил 34 броска «Вашингтона» из 37 в шестом матче

Сергей Бобровский выиграл серию плей-офф во 2-й раз в карьере. Вратарь «Флориды» отразил 34 броска из 37 в шестом матче с «Вашингтоном» (4:3 ОТ, 4-2) в первом раунде Кубка Стэнли.

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