15 фото с подъездов, показывающие веселую жизнь соседей

Соседи - это как лотерея, никогда не знаешь, с кем рядом придется жить. Даже если вы познакомитесь с соседями сразу, никто из них не признается, что уже несколько лет делает ремонт, любит громко смотреть телевизор или петь по ночам.
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