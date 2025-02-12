«ЗАМКОМ ПО МОРДЕ»: за что так прозвали «валькирию» революции Ларису Рейснер

Лариса Рейснер – знаменитая революционерка, участница гражданской войны, поэтесса, писательница, дипломат, наконец, просто красивая, яркая женщина, привлекавшая многих знаменитых мужчин – от революционера Троцкого до поэта Гумилева.
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