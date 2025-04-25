RS: Киев и Европа не могут не согласиться с планом Трампа по Украине

Ранее предполагалось, что они наотрез откажутся от этой инициативы Военный эксперт Анатоль Ливен в публикации для американского журнала Responsible Statecraft заявил, что Украина и Европа не могут не согласиться с планом президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.
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