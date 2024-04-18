SportsMed: диета по гликемическому индексу ускоряет окисление жира в организме

Ученые из Венского университета в Австрии обнаружили, что высокоуглеводная диета, основанная на употреблении продуктов с низким гликемическим индексом, ускоряет окисление жиров в организме и улучшает показатели выносливости.
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