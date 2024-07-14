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Царьград

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SHOT: Отара Кушанашвили отпустили из больницы домой

SHOT: Отара Кушанашвили отпустили из больницы домой

Тем временем его родственники ищут мошенников, которые собирают деньги на «лечение» журналиста.Отара Кушанашвили на несколько недель отпустили домой для подготовки к химиотерапии и двум операциям.

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