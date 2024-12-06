В США назвали «стратегическое» преимущество ракет ATACMS, но есть один нюанс Юлия СоколоваПока весь мир с интересом слушает интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону, а Зеленский собирает вещи в ссылку, в Америке продолжают развивать тему преимуществ дальнобойных ракет ATACMS, и назвали их «стратегическое» преимущество.