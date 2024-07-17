В этом году в Башкортостане отремонтируют 215 км дорог

В этом году в Республике Башкортостан продолжается масштабный ремонт дорог. На оперативном совещании Правительства республики глава Министерства транспорта и дорожного хозяйства Любовь Минакова сообщила, что в рамках программы будут приведены в порядок 28 участков автомобильных дорог и 35 улиц общей протяженностью 215 км.
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