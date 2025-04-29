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Завод в центре города: как "Северсталь"превратила Череповец в зону бедствия

Завод в центре города: как "Северсталь"превратила Череповец в зону бедствия

Жители Череповца страдают от сильного загрязнения воздуха, вызванного выбросами "Северстали". Ситуация особенно ухудшилась в прошлом году, когда едкие выбросы сероводорода ощущались даже в закрытых помещениях, вызывая огромное количество жалоб от горожан.

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