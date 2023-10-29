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Закон и Порядок

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Семья подростка из Таджикистана "извинилась" за его угрозу русской школьнице

Семья подростка из Таджикистана "извинилась" за его угрозу русской школьнице

(и долго мы будем терпеть подобные выходки мигрантов?)  Какой день наблюдаю за инцидентом на Валдае.

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Комментарии
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СЕ
Семахина Елена
Малолетнего урода из Валдая вместе со всей его семьей вон из России!  Тех , ко избивал  русского подростка- под суд и тоже вон из России!  Тогда другие может быть задумаются.
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3 д.
Уя
Уфимцев я
Кто впустил всех этих обезьян в страну? И в таком огромном количестве? - &quot;Кто же их всех хоронить то будет?&quot; (с). Так и хочется задать вопрос героя из нашего (!) фильма про Коловрата...
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3 д.
Александр Рожков
Я знаю, кто впустил, но не скажу. Своей тыквой надо думать. Вот.
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3 д.

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