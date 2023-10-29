(и долго мы будем терпеть подобные выходки мигрантов?) Какой день наблюдаю за инцидентом на Валдае.
Семья подростка из Таджикистана "извинилась" за его угрозу русской школьнице
Комментарии
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СЕ
Семахина Елена
Малолетнего урода из Валдая вместе со всей его семьей вон из России! Тех , ко избивал русского подростка- под суд и тоже вон из России! Тогда другие может быть задумаются.
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3 д.
Уя
Уфимцев я
Кто впустил всех этих обезьян в страну? И в таком огромном количестве? - "Кто же их всех хоронить то будет?" (с). Так и хочется задать вопрос героя из нашего (!) фильма про Коловрата...
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3 д.
Александр Рожков
Я знаю, кто впустил, но не скажу. Своей тыквой надо думать. Вот.
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3 д.
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