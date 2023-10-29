Семья подростка из Таджикистана "извинилась" за его угрозу русской школьнице

СЕ Семахина Елена Малолетнего урода из Валдая вместе со всей его семьей вон из России! Тех , ко избивал русского подростка- под суд и тоже вон из России! Тогда другие может быть задумаются.

Уя Уфимцев я Кто впустил всех этих обезьян в страну? И в таком огромном количестве? - "Кто же их всех хоронить то будет?" (с). Так и хочется задать вопрос героя из нашего (!) фильма про Коловрата...