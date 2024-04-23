ЗАВТРА, 24 апреля, в ДК Победа состоится городской детский музыкальный конкурс среди дошкольных учреждений.
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ЗАВТРА, 24 апреля, в ДК Победа состоится городской детский музыкальный конкурс среди дошкольных учреждений.