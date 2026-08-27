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Финляндия передумала по танкеру с российским бензином: но тот пропал

Апелляционный суд Хельсинки пересмотрел дело по танкеру Eagle S и решил, что нейтральные воды, где судно могло оборвать якорем энергокабель между Эстонией и Финляндией, все-таки входит в юрисдикцию страны.

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