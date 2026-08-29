В Добролюбовке пройдет «Ночь кино» с интерактивом и показом мультфильмов

Сегодня, 29 августа, библиотека присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино». Гостей ждут командная игра о российском кинематографе, интерактивная встреча и показ трех версий «Колобка».
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