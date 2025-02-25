Михайлова-Морару: «У нас нет информации о 400 млн долларов от USAID»

Министр юстиции Вероника Михайлова-Морару заявила, что у нее нет официальной информации о сумме почти 400 миллионов долларов, которую USAID якобы предложило для реформы системы юстиции в Республике Молдова.
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