В Минобороны сообщили оперативную информацию из зоны специальной военной операции.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Минобороны: в Донбассе за сутки ликвидировали около 300 украинских военных В Донбассе за минувшие сутки ликвидировали около 300 украинских военных.
В Минобороны сообщили оперативную информацию из зоны специальной военной операции.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Минобороны: в Донбассе за сутки ликвидировали около 300 украинских военных В Донбассе за минувшие сутки ликвидировали около 300 украинских военных.
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