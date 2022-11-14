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Минобороны: в Донбассе за сутки ликвидировали около 300 украинских военных

Минобороны: в Донбассе за сутки ликвидировали около 300 украинских военных

В Минобороны сообщили оперативную информацию из зоны специальной военной операции.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Минобороны: в Донбассе за сутки ликвидировали около 300 украинских военных В Донбассе за минувшие сутки ликвидировали около 300 украинских военных.

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