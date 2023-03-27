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Патрушев: страны НАТО превратили Украину в военный лагерь, обеспечивают Киев разведданными с помощью спутников и дронов

Патрушев: страны НАТО превратили Украину в военный лагерь, обеспечивают Киев разведданными с помощью спутников и дронов

Государства, которые входят в Североатлантический альянс, превратили Украину в военный лагерь, обеспечивают киевскую сторону разведывательной информацией с помощью космических аппаратов и дронов.

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