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«Как в 90‑е»: Зоя Фуць, жена Павла Деревянко, рассказала о вымогательстве

Супруга звезды «Беспринципных» Павла Деревянко Зоя Фуць столкнулась с вымогательством. Мошенники предложили ей за деньги на время прекратить атаки на страницу в соцсети.

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