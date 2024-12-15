Иностранные туристки отравились паленым алкоголем на Фиджи: состояние критическое

Австралийские туристы госпитализированы на Фиджи с подозрением на отравление алкоголем. Несколько жителей Страны кенгуру находятся в тяжелом состоянии в больнице на Фиджи, местные власти подозревают, что они отравились паленой выпивкой.
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