Врач дала советы по защите от комаров

Кто-то комариные укусы не замечает, а кому-то они отравляют всё лето. Как защититься от нападения насекомых и спастись от последующего зуда, 28 июля «Известиям» рассказала дерматолог, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филёва.
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