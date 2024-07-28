Врач дала советы по защите от комаров

Кто-то комариные укусы не замечает, а кому-то они отравляют всё лето. Как защититься от нападения насекомых и спастись от последующего зуда, 28 июля «Известиям» рассказала дерматолог, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филёва.