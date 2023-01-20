Военное обозрение

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Участившиеся запросы киевского режима на поставки оружия из-за рубежа доказывают эффективность демилитаризации

Участившиеся запросы киевского режима на поставки оружия из-за рубежа доказывают эффективность демилитаризации

Сегодня на военной базе «Рамштайн» в очередной раз соберутся спонсоры украинского вооружённого конфликта, чтобы снова обсудить главный вопрос: как им победить Россию на поле боя.

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