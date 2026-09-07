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ИА Регнум

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«Эра катастроф». Европа проигрывает битву с жарой и засухой

«Эра катастроф». Европа проигрывает битву с жарой и засухой

Несмотря на наступление осени, Европа продолжает изнывать от жары — в начале сентября воздух в Испании и Франции местами прогревался до 35 градусов и выше, что крайне необычно для этого времени года.

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