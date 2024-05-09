Мәскәүдә Кызыл мәйданда узган Җиңү парадында хәрби техника колоннасы башында легендар Т-34 танкы иде🔥.
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Мәскәүдә Кызыл мәйданда узган Җиңү парадында хәрби техника колоннасы башында легендар Т-34 танкы иде🔥.