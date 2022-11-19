Станиславского, Чмутова, Сойфера: в честь кого названы улицы Тулы

Множество улиц Тулы названы фамилиями разных людей. Знаете ли Вы, кем они были? С помощью теста Тульская служба новостей решила рассказать, кому принадлежат так хорошо знакомые нам фамилии Станиславского, Немцова, Судейского, Чмутова и Сойфера.