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Станиславского, Чмутова, Сойфера: в честь кого названы улицы Тулы

Станиславского, Чмутова, Сойфера: в честь кого названы улицы Тулы

Множество улиц Тулы названы фамилиями разных людей. Знаете ли Вы, кем они были? С помощью теста Тульская служба новостей решила рассказать, кому принадлежат так хорошо знакомые нам фамилии Станиславского, Немцова, Судейского, Чмутова и Сойфера.

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