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Совет директоров РКК «Энергия» утвердил новый состав правления

Совет директоров РКК «Энергия» утвердил новый состав правления

Совет директоров ПАО РКК «Энергия» принял решение изменить состав правления компании.Совет директоров ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.

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