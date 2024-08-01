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Закон, порядок, государство

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Возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств при исполнении государственных контрактов для нужд Минобороны России

Возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств при исполнении государственных контрактов для нужд Минобороны России

«Следователем Следственного департамента МВД России возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств в особо крупном размере из бюджета Российской Федерации при исполнении государственных контрактов для нужд Министерства обороны Российской Федерации.

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