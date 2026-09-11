Energy Aspects: Oil Market Has Reached an "Inflection Point"

Crude oil prices are poised for further increases and the trending trajectory is higher, as global inventory drawdowns have accelerated and China is back to buying significantly higher crude oil volumes than in the spring, Energy Aspects founder and market intelligence director, Amrita Sen, told CNBC on Friday.
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