В Варшаве собираются убрать памятник жертвам смоленской авиакатастрофы

Против строительства ранее возражал нынешний мэр Варшавы Польские власти могут убрать стоящий в Варшаве памятник польскому президенту Ярославу Качиньскому и другим политикам, погибшим в авиакатастрофе 10 апреля 2010 года около Смоленска.
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