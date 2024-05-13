В Варшаве собираются убрать памятник жертвам смоленской авиакатастрофы

Против строительства ранее возражал нынешний мэр Варшавы Польские власти могут убрать стоящий в Варшаве памятник польскому президенту Ярославу Качиньскому и другим политикам, погибшим в авиакатастрофе 10 апреля 2010 года около Смоленска.