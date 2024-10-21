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Минобороны сообщило о массированной атаке украинских БПЛА на русские регионы

Минобороны сообщило о массированной атаке украинских БПЛА на русские регионы

Всего уничтожено 18 беспилотников.В ночь на 21 октября боевые расчёты сил противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы обнаружили и ликвидировали в небе над регионами России 18 беспилотников, запущенных с украинской стороны.

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