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«Суицидальная миссия»: в сети ответили на призыв Зеленского поддержать его «формулу мира»

«Суицидальная миссия»: в сети ответили на призыв Зеленского поддержать его «формулу мира»

Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter (заблокирован в России) призвал глав африканских государств присоединиться к саммиту по вопросам урегулирования вооруженного конфликта, заявив, что «весь мир будет вовлечен в реализацию формулы мира».

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