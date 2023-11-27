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Спички - не игрушка

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Самую большую мечеть в Крыму строят на деньги православного бизнесмена

Самую большую мечеть в Крыму строят на деньги православного бизнесмена

Политнавигатор Завершающееся в Крыму строительство крупнейшей Соборной мечети осуществляется за счет средств православного бизнесмена, заявил на пресс-конференции митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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