Почти 1000 автомобилей подожгли во Франции в новогоднюю ночь

Около 1000 автомобилей было подожжено во Франции в новогоднюю ночь. Министр внутренних дел Брюно Ретайо объявил, что арестованы 420 человек, 310 из которых остаются под стражей в полиции, сообщает 4 января агентство dpa.
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