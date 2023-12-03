Уехавшую в США певицу Кристину Орбакайте заменили в Москве

Певица Кристина Орбакайте посетила мероприятие "Песня года" в России. Об этом сообщает NEWS.RU. Исполнительница позировала фотографам в черном боди с открытыми плечами, которое украшено большим белоснежным цветком, и темно-серой юбке.
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