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За рулем

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«Экономия топлива – до 55%»: влияют ли популярные экономайзеры на расход?

«Экономия топлива – до 55%»: влияют ли популярные экономайзеры на расход?

По данным 110km.Ru, эксперты немецкого автоклуба ADAC совместно с коллегами из издания «c’t» разоблачили популярные устройства для экономии топлива, которые обещают водителям снижение расхода на десятки процентов.

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