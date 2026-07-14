«Экономия топлива – до 55%»: влияют ли популярные экономайзеры на расход?

По данным 110km.Ru, эксперты немецкого автоклуба ADAC совместно с коллегами из издания «c’t» разоблачили популярные устройства для экономии топлива, которые обещают водителям снижение расхода на десятки процентов.
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